В Астраханской области индекс распространения коронавируса упал до 0,51

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28 мая 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.astrakhan-24.ru

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

В Астраханской области отмечается резкое падение индекса распространения коронавируса.

При этом в регионе за последние сутки зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зарегистрировано 1654 подтвержденных случая заражения.

Специалисты считают, что причиной падения индекса стало выполнение двух других показателей: наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения. За весь период у 58 688 человек взяли 62 640 анализов на коронавирусную инфекцию.

Всего за весь период эпидемии 809 из ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны, 15 человек умерли.

В настоящее время в трех инфекционных госпиталях Астраханской области для больных коронавирусом находятся 546 человек.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области не будут ужесточать режим ограничительных мер.