Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Астраханской области индекс распространения коронавируса упал до 0,51

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.astrakhan-24.ru

В Астраханской области индекс распространения коронавируса упал до 0,51
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

В Астраханской области отмечается резкое падение индекса распространения коронавируса.

При этом в регионе за последние сутки зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зарегистрировано 1654 подтвержденных случая заражения.

Специалисты считают, что причиной падения индекса стало выполнение двух других показателей: наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения. За весь период у 58 688 человек взяли 62 640 анализов на коронавирусную инфекцию.

Всего за весь период эпидемии 809 из ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны, 15 человек умерли.

В настоящее время в трех инфекционных госпиталях Астраханской области для больных коронавирусом находятся 546 человек.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области не будут ужесточать режим ограничительных мер.

ДВа

Общество

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Арктический регион будет играть важную роль в случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. С таким заявлением выступил Михаил Александров, отечественный военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью