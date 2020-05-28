В Астраханской области индекс распространения коронавируса упал до 0,51

В Астраханской области отмечается резкое падение индекса распространения коронавируса.
При этом в регионе за последние сутки зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зарегистрировано 1654 подтвержденных случая заражения.
Специалисты считают, что причиной падения индекса стало выполнение двух других показателей: наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения. За весь период у 58 688 человек взяли 62 640 анализов на коронавирусную инфекцию.
Всего за весь период эпидемии 809 из ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны, 15 человек умерли.
В настоящее время в трех инфекционных госпиталях Астраханской области для больных коронавирусом находятся 546 человек.
Ранее сообщалось, что власти Астраханской области не будут ужесточать режим ограничительных мер.