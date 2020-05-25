Власти Астраханской области не будут ужесточать режим ограничительных мер

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25 мая 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание оперштаба Астраханской области. Фото: официальный сайт АО.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о сохранении в регионе режима первого этапа отмены ограничительных мер.

Такое решение было принято, несмотря на рост статистики заболеваемости , который вызвала вспышка заболеваемости коронавирусом в доме-интернате для престарелых в Астрахани. Там выявлено 127 случаев за трое предыдущих суток.

После этого коэффициент распространения инфекции сильно превысил единицу.

Тем не менее, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Носкова считает, что «оснований для усиления ограничительных мер нет, потому что ситуация в интернате локальная, ее можно контролировать».

Ранее сообщалось, что в Астраханской области увеличилось число скончавшихся от коронавируса.