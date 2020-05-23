В Астраханской области увеличилось число скончавшихся от коронавируса

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23 мая 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

В Астраханской области за сутки зафиксировали два летальных исхода от коронавируса.

В региональном Минздраве сообщили, что скончались две женщины в возрасте 70 и 80 лет. У обеих коронавирусная инфекция была выявлена ранее. Сообщается, что у пациенток имелись сопутствующие патологии.

80-летняя женщина до госпитализации в течение пяти дней не обращалась в медицинские организации и занималась самолечением. Спасти астраханку не удалось. 70-летняя местная жительница поступила в больницу в тяжёлом состоянии, была направлена в реанимацию и подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, а позднее – на ИВЛ. Однако и это не помогло.

По состоянию на 23 мая в области зарегистрировано 13 летальных исходов пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в доме для престарелых.