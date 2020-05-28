Православные верующие празднуют Вознесение Господне

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28 мая 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

православный храм, pixabay.com

В четверг православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Вознесение Господне. Христиане верят, что Иисус Христос на 40-й день после своего Воскресения взошел на небо в присутствии учеников.

Праздник Вознесения Христова в церкви отмечают в течение десяти дней. Священники носят белые одежды, символизирующие божественный свет и чистоту. На иконах, которые посвящены этому дню, изображают апостолов, которые стоят вокруг Богородицы и Христа. Сам Спаситель чаще предстает в облаке в окружении ангелов, словно паря над землей.

Вознесение Господне символизирует для верующих дорогу в Царствие небесное.

Согласно церковному уставу, поста в этот праздник нет, поэтому православные обычно собираются за праздничным столом с родными.