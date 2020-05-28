В Костромской области поставлен антирекорд по ежесуточной заболеваемости коронавирусом

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28 мая 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

Врачи скорой помощи. Фото: сайт Минздрава

В Костромской области за сутки коронавирусом заболели еще 39 человек. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся достигло 656. Почти половина новых случаев заражения приходится на Нерехт и Нерехтский район – 15. Сообщается, что в большинстве случаев положительные результаты тестов получают родственники инфицированных.

По всем случаям проводится эпидрасследование, заразившиеся под наблюдением медиков.

Согласно статистике, в регионе от коронавируса вылечились 360 костромичей. В стационарах на лечении находятся 56 человек, остальные получают медпомощь амбулаторно.

Ранее сообщалось об инициативе объединить Костромскую и Ярославскую области.