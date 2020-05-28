Прощай, научный флот?

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

И сказано в Книге Екклесиаста: «время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать». Конечно, немного странно цитировать Ветхий Завет, говоря о научном флоте России. Но что поделаешь, если точнее не скажешь?!

Когда-то на одной шестой части земной суши было государство, советская империя, «империя зла», как говорили заокеанские вражины. Империя, в которой хороший токарь, получал зарплату большую, чем начальник цеха. Империя, которая не жалела денег на науку, а академик по статусу был равен члену ЦК КПСС. И красная книжица с надписью АН СССР открывала любые закрытые двери. Империя физиков и лириков. Это было «время собирать камни».



Пришли времена трехсот сортов колбасы и тысяч марок джинс. Оказалось, что фундаментальная наука с колбасой и синими рабочими штанами как-то не уживается. Да и удостоверения академика РАН уже недостаточно, чтобы не то, что войти в здание «Единой России» - современного КПСС, а даже в здание курирующего министерства науки: «вас нет в списках». «Империя» вахтеров и барыг: «время разбрасывать камни». Соберем ли мы их потом?

Когда настало «время терять», кому нужен Океан? Зачем нам природа «мать наша»? Какой гешефт будет иметь чиновник от того, выйдет ли научное судно в экспедицию или будет стоять у стенки в порту: «время бросать!». Чиновнику фиолетово и то, и то. Хотя в первом случае надо еще шевелиться, не изображать деятельность, а реально что-то делать. Поэтому проще сидеть на кресле ровно.

Материал «Научная Цусима. Эпилог?»

Вначале назвался «Научная Цусима. Эпитафия». Отговорил мудрый академик Михаил Флинт. Его аргументация была такова: «уж очень безнадежно. И страшно». Им, посвятившим жизнь науке, как средству познания мира страшно от того, что мальчики с долларами в глазах: «а что я с этого буду иметь?», нынче правят миром. «Время уклонятся от объятий» чтобы не испачкаться в ….