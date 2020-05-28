Соловьев резко ответил украинскому журналисту на вопрос Пескову о «нацистах»

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28 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского журналиста за вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о частом произношении слова «нацист» в отношении Владимира Зеленского на российском телевидении.

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Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк также уточнил у Дмитрия Пескова, является ли это официальной позицией Кремля. Однако телеведущий решил об этом вспомнить в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и ответить на высказывание журналиста.

«Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю … Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс …», - пояснил он.

Соловьев добавил, что работающего в России Цимбаклюка «никто пальцем не трогает», а на Украине журналистов преследуют, бросают в тюрьмы и пытаются убить. Кроме того, телеведущий назвал корреспондента УНИАН «пропагандистом нацистской машины».