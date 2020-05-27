Опубликовано видео с похоронами человека, умершего от коронавируса в Москве

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27 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: скриншот видео ГБУ «Ритуал»

ГБУ «Ритуал» показало, как проходят похороны человека, скончавшегося от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте организации.

Похороны проводились в Москве на Троекуровском кладбище. На видео показано, как 4 сотрудника надевают защитные костюмы, маски с респираторами, перчатки. В выкопанную могилу засыпают белый порошок — это дезинфицирующее средство, и только после этого гроб ставят на ленты и начинают опускать вниз. Затем сотрудники ритуальной службы забрасывают в яму еловые ветки и начинают закапывать могилу. Родственники стоят вдали от могилы, гроб во время всей церемонии захоронения остается закрытым. Также на похороны допускаются не больше пяти человек.

Такой способ захоронения используется в соответствиями с рекомендациями Роспотребнадзора для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Житель Курска ранее показал, как хоронят зараженных коронавирусом.