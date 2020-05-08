«Закапывают бульдозером, не дают попрощаться», житель Курска показал, как хоронят зараженных коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Курска Александр Исаков, у которого болезнь унесла жизнь бабушки, показал как в регионе хоронят зараженных коронавирусом. Его возмутило, что родственникам даже не дали попрощаться с умершей за высоченным забором на закрытой территории тело зарыли так быстро, что родственники даже не успели добраться до места захоронения.

Александр написал на своей странице в социальной сети, что 15 апреля его 78-летняя бабушка, ветеран труда, попала в инфекционную больницу Семашко с кашлем и подозрением на пневмонию. Почему пациента без подтверждения Covid-19 забрали в коронавирусный стационар, Александр не знает. Тогда родственникам казалось, что врачам виднее.

Первичный анализ на коронавирус был отрицательным. Но в палате находились и другие пациенты, с подтвержденными тестами.Через две недели заразилась и бабушка Александра. «Она задыхалась, уже даже говорить не могла. За ночь к ней никто не подошел. Мы часами звонили на пост, пока не смогли дозвониться. Обещали подойти, но этого так и не случилось. Получается, что пациентов заражают и бросают умирать?» — задает вопрос молодой человек.

4 мая женщина умерла, но на этом мытарства семьи Исаковых не закончились. "Хоронят зараженных бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом. Моя семья слезами залилась от обиды, что даже не попрощались и не увидели как хоронят? Пока мы дошли до места, бульдозер уже закопал. Это норма такая?", - возмутился он..

Так же он сообщил, что по официальной статистике, погибших от коронавируса в Курской области шестеро, а могила его бабушки была одиннадцатой по счету.

«Люди, вы, чего, совсем? Она что, кашлять, или чихать в гробу будет!? Он же воздушно-капельным передаётся!!! А хоронить надо по-человечески!», «Вирус хранится долго на поверхности, например, на бумаге до 3 суток, поэтому и не пускают родственников на похороны, чтобы не заразились», - противоречивые комментарии оставляют пользователи Сети.