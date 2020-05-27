Физиолог советует внимательно следить за выходом детей из режима самоизоляции

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27 мая 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких отметила, что необходимо обратить самое пристальное внимание на поэтапное возвращение детей к физическим нагрузкам после режима самоизоляции.

Очень важен пример старших. Если они считают необязательным выполнение необходимых рекомендаций - дети будут к этому относиться также, отметила физиолог.

Поскольку движений у ребенка за это время было мало, нагрузки должны увеличиваться постепенно и с дозированной длительностью.

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