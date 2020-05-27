Физиолог советует внимательно следить за выходом детей из режима самоизоляции

Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких отметила, что необходимо обратить самое пристальное внимание на поэтапное возвращение детей к физическим нагрузкам после режима самоизоляции.
Очень важен пример старших. Если они считают необязательным выполнение необходимых рекомендаций - дети будут к этому относиться также, отметила физиолог.
Поскольку движений у ребенка за это время было мало, нагрузки должны увеличиваться постепенно и с дозированной длительностью.
Собянин: 1 июня можно открыть всю непродовольственную торговлю и разрешить прогулки.