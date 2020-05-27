Компании со статусом

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27 мая 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет присваивать компаниям статус московского инвестора, дающий право на налоговые льготы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Создать межведомственную комиссию по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора. Утвердить порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса московского инвестора; положение о межведомственной комиссии», - говорится в документе.

Согласно постановлению порядок определяет правила присвоения, подтверждения статуса московского инвестора в целях предоставления юридическим лицам права на применение инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций, а также правила прекращения статуса московского инвестора.

«Статус московского инвестора присваивается юридическим лицам, местонахождением которых является Москва, которые осуществляют на территории Москвы в качестве основного вида экономической деятельности экономическую деятельность, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) к обрабатывающему производству (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), которые соответствуют требованиям, установленным перечнем требований в целях присвоения, подтверждения статуса московского инвестора, предусмотренных приложением к настоящему порядку», - говорится в документе.

Статус московского инвестора присваивается правовым актом правительства Москвы на срок до семи лет. Статус подтверждается по истечении пяти календарных лет с года его присвоения.