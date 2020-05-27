Собянин: Москва станет главным российским полигоном тестирования инноваций

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27 мая 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве будут проводиться пилотные тестирования инновационных решений, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу пилотных тестирований инновационных решений в столице. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра города.

«В целях стимулирования внедрения инновационных продуктов и технологий правительство Москвы постановляет: проводить в Москве пилотные тестирования предлагаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями инновационных решений: инновационной, высокотехнологичной продукции, технологий или опытных образцов, которые обладают новыми и (или) значительно улучшенными потребительскими качествами, технологическими характеристиками, новыми методами использования и существенно отличаются от имеющихся альтернативных решений», - говорится в документе.

Согласно постановлению, апробация инновационных решений будет проводиться в организациях, получивших статус площадки пилотного тестирования.

Также из документа следует, что ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» станет посредником между инновационными компаниями и площадками для пилотного тестирования.

Реестр площадок пилотного тестирования инновационных решений будет вести столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, это же ведомство будет и координатором проведения таких тестирований.

Ранее о запуске программы пилотных тестирований мэр Москвы сообщил на своем персональном сайте.