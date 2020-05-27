Доктор Курпатов рассказал, как пережить самоизоляцию и выйти из нее без особых потерь

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27 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: Facebook

Врач-психиатр Андрей Курпатов рассказал «Новой газете», как выйти из самоизоляции нормальным человеком.

Самой большой проблемой для многих, находящихся на самоизоляции, стало постоянное нахождение в замкнутом пространстве с близкими людьми. Выпустить пар хочется, но последствия могут быть фатальными – полностью испорченные отношения с семьёй. Доктор Курпатов предлагает в такие моменты переключить внимание на физические нагрузки. «Возьмите скакалку и прыгайте, потом встаньте под душ и добейтесь реакции мышечной релаксации. Любые физические нагрузки в ситуации напряжения улучшат психоэмоциональное состояние», – отметил он. Также важно уважать личное пространство дург друга. Даже в маленькой квартире можно найти места для уединения – балкон, санузел. Ещё один лайфхак – чтение книг. Через 6–8 минут после того, как вы начали читать книгу, уровень вашего стресса снижается в 2 раза.

Многие обращаются с другой проблемой – полная потеря дохода. Сильно пострадали те, кто потерял работу, и те, у кого затруднительное положение с бизнесом, требующим постоянно оборотных средств для оплаты аренды, зарплаты сотрудникам. И нехватку средств нельзя недооценивать. Это действительно большой удар для людей. Доказано, что когда мы реагируем на лишение финансовых средств, у нас активизируются те же центры, которые отвечают за чувство боли. Здесь сложно что-то советовать, осталось дождаться смягчения карантинных мер.

Андрей Курпатов отметил и новые проблемы, с которыми так близко люди до самоизоляции не сталкивались. «Самая главная опасность для мозга — это большая информационная нагрузка. Из-за того, что люди практически постоянно находятся онлайн. Вот это действительно серьезно нарушает работу мозга. Этому есть и клинические, и органические доказательства: известно, что клетки лобных долей, которые участвуют в принятии решений, отмирают, связи между ними становятся менее плотными, человек получает диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности», – заявил он.

В этой связи Курпатов напомнил об интересном термине «информационная псевдодебильность»: «Вот сейчас посмотрите на огромное количество коронадиссидентов, и вы увидите, что такое информационная псевдодебильность. Это неспособность видеть реальность такой, какая она есть, различать ценность источников. Информационные псевдодебилы — это люди, которые не дураки, но от того что их жизнь превратилась в бесконечное потребление информации и решение сложных информационных задач, они утрачивают навыки критического мышления, анализа информации. Если для вас одно и то же, когда условная Боня рассказывает про коронавирус и когда об этом говорит эпидемиолог, который руководит институтом, — значит, с критическим мышлением плохо. И вообще — с головой беда, и жизнь у вас будет плохая, потому что с такой головой хорошую жизнь сложно организовать», – заявил он.

Ранее «Аргументы недели» писали про диагноз современного общества – одиночество детей. Больше всего обращений по детскому телефону доверия поступает во втором квартале. В этом году детей стресс из-за изоляции, разлука с друзьями, онлайн-обучение и неопределенность ситуации с ЕГЭ и поступлением в ВУЗ.