«Я не хочу жить»: кто поможет ребенку сказать, о чем он молчит

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

За десять лет существования детского телефона доверия в службу поступило без малого 10 000 000 звонков. Да, анонимно. Да, бесплатно.

Больше всего обращений во втором квартале – апрель, май, июнь. Здесь и звонки о неразделенной любви, и страх перед предстоящими экзаменами, и конфликты с родителями из-за учебы. В этом году к списку добавились стресс из-за изоляции, разлука с друзьями, онлайн-обучение и неопределенность ситуации с ЕГЭ и поступлением в ВУЗ.

«АН» поговорили с руководителем департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кандидатом психологических наук Оксаной ИВАННИКОВОЙ и узнали, на что обратить внимание при воспитании ребенка, а также почему не нужно бояться обращаться к психологам.

– Детский телефон доверия – о чем можно поговорить с психологом?

– Обо всем, что волнует ребенка и подростка: от полученной двойки, недовольства внешностью, отношений со сверстниками и родителями до нежелания жить. В случае с мамами и папами – обо всем, что касается детско-родительских отношений и проблем подрастающего поколения. То есть все, что вы считаете проблемой – повод для звонка. К счастью, около 95% обращений – это обычные проблемы, с которыми сталкивается каждый человек. И лишь несколько процентов – более серьезные темы: пережитое насилие, буллинг, суицидальные мысли.

– По каким вопросам чаще всего обращаются дети, подростки и их родители? Можно ли поставить какой-то диагноз современному обществу? Чем оно больно?

– Для детей самая главная проблема – самоопределение (кто я, чего хочу добиться), отношения со сверстниками (дружба, любовь, популярность), с родителями (конфликты, запреты). Родителей же волнуют проблемы поведения подростков и их учебы. Иными словами – почему ребенок не посвящает 24 часа учебе, почему он запирается в комнате и лежит на диване или играет в компьютерные игры, почему не хочет поступать в тот институт, который ему выбрали, почему не убирается в комнате и грубит.

Диагноз – одиночество детей. Им кажется, что они недостаточно популярны (потому что сравнивают себя с известными блогерами), нелюбимы противоположным полом, безразличны родителям, которых интересуют только хорошие оценки в школе. К сожалению, мамы и папы практически не интересуются жизнью своих детей –увлечениями, мечтами, страхами. С кем они дружат? Какую музыку слушают? В кого влюблены?

Самоизоляция, надеюсь, пошла на пользу именно детско-родительским отношениям. Наконец-то появилось время стать ближе друг к другу. Ведь если ребенок уверен в любви и поддержке своих родителей, он сможет поделиться с ними любой проблемой, преодолеть любой кризис.

– Выросло ли количество звонков в связи с коронавирусом?

– Количество звонков не выросло. Во-первых, сократилось количество «пустых» звонков-розыгрышей, у детей меньше неконтролируемого свободного времени, вся семья дома. Поэтому звонки стали более содержательными, проблемными. Во-вторых, многие вопросы, связанные с недостатком родительского внимания, снялись. Дети и родители дома, они много общаются. В-третьих, из-за изменения образа жизни, часть других проблем ушла в тень. Звонков именно по теме коронавируса мало – ни дети, ни родители не боятся заболеть или умереть. Есть проблемы онлайн обучения – причем, родители испытывают даже больший стресс. Вопросы усталости друг от друга тоже не редкость. Дети и взрослые ищут способы избежание конфликтов на одной территории. Конечно, многие волнуются из-за ЕГЭ и поступления. Ну и, элементарное желание выйти на улицу, встретиться с друзьями, поехать куда-то. Всем хочется вернуться к нормальной жизни. На сайте ДТД мы делимся лайфхаками – и для родителей (что делать, если ребенок рвется на улицу и не хочет соблюдать режим) и для детей (что делать, если ты влюблен, но не можешь встретиться).

– Если звонящий рассказывает о жестком обращении с ребенком, что делает служба ДТД?

– Это сложная тема – трудно определить, что такое жестокое обращение. Если звонит подросток и говорит, что родители жестоко обращаются с ним – заставляют выполнять домашние задания, убираться в квартире и наказывают его за прогулы – психолог объяснит ему, что наряду с правами, у него есть обязанности. Возможно то, что он считает жестокостью – воспитание. Если родитель дал в сердцах подзатыльник, психолог постарается объяснить ребенку, что чувствовала мама, когда он принес пятую двойку. Попытается поставить ребенка на место родителя, чтобы они поняли друг друга. Может попросить перезвонить маму, чтобы помочь и ей справиться с гневом и найти другие способы воспитания.

Когда звонит ребенок и говорит, что подвергается реальному насилию (его бьют, насилуют), психолог пытается поработать с его психологическим состоянием и параллельно аккуратно узнать – нет ли у ребенка значимого взрослого, который находится рядом и которому он доверяет – бабушка, учитель, родители друга? К сожалению, мы все периодически становимся свидетелями страшных трагедий.

Если бы мальчик, которого сожитель матери ставил на гречку, мог бы довериться психологу телефона доверия, тот помог бы ребенку найти помощь. Если бы сестры Хачатурян обратились бы за помощью, трагедии удалось бы избежать. Один из наших роликов социальной рекламы так и назывался «Скажи, о чем молчишь». Ребенок иногда не знает, где попросить помощи, иногда ему страшно, стыдно. Поэтому обязательно надо объяснять маленьким детям, что, если с тобой происходит что-то страшное – ты не виноват, не молчи, расскажи об этом тому, кому доверяешь.

Телефон доверия 8-800-2000-122 анонимный, но если же ребенок кричит и просит спасти его прямо сейчас – психолог может спросить его, готов ли он нарушить анонимность и назвать свой адрес, готов ли он к приезду полиции. Убедившись, что жизни и здоровью ребенка действительно угрожает опасность, психолог может сообщить об этом экстренным службам. Один из принципов работы детского телефона доверия – конфиденциальность, поэтому пока ребенок не попросит о помощи, психолог не сообщает никуда о случаях жестокого обращения.

– Были ли в вашей практике случаи предотвращения подростковых суицидов?

– Конечно. Начиная с 2012 годы мы отдельно фиксируем такие звонки – и с мыслями на эту тему, и после попытки самоубийства, и с текущим суицидом, и обращения встревоженных родителей, которым кажется, что с ребенком не все ладно. К сожалению, за последние несколько лет количество таких обращений росло: с 4,5 тысяч в 2012 году до 9,5 тысяч в 2017 году. После их число начало снижаться, в 2018 и 2019 году их было около 8,5 тысяч. И 2020 год не станет годом всплеска: в 1 квартале 2019 года суицидальных звонков было 1935, в 2020 году – 1964. Конечно, каждый такой звонок – это жизнь ребенка, но все-таки в масштабах 10 миллионов обращений 55 тысяч – это полпроцента.

– Что может пробудить желание у подростка свести счеты с жизнью?

– «Я не хочу жить» – так обычно начинается суицидальный звонок. И задача психолога как раз состоит в том, чтобы понять – что стоит за этими страшными словами, что привело к этому решению? Нам иногда странно это представить, но на самом деле – что угодно. Это такой возраст, когда любое неосторожное слово, двойка, несданный экзамен, ссора, безответная любовь, конфликт с родителями – все может привести к страшному шагу. В основе – одиночество, ощущение себя ненужным, нелюбимым. И кажется, что то, что с тобой сейчас происходит – это неразрешимая проблема. Если же у тебя доверительные отношения с близкими, если есть с кем поговорить – все можно пережить. Поэтому, когда говорят «ничего не предвещало» – это лукавство. Ребенку было плохо, и конечно были какие-то симптомы – он замкнулся, она плакала, изменилось поведение… Всем нам – родителям, учителям, друзьям – надо быть очень внимательным к подросткам.

– Многие не доверяют психологам от слова «совсем». Как убедить родителей и детей в том, что в обращении к такого рода специалисту нет ничего страшного и мозги промывать им никто не будет?

– У нас действительно нет традиции обращаться к психологу. Но ведь, если у вас загорелся дом, вы вызываете пожарных? Если вы или ваш ребенок заболели, обращаетесь к врачу? Нет абсолютно ничего страшного или стыдного в том, чтобы обратиться за психологической помощью. Это не признак слабости, это наоборот, поступок взрослого человека. У подростков очень мало опыта, чтобы разобраться в проблемах и отношениях. И если он обратиться за советом к профессиональному психологу и это поможет ему справиться с волнением на экзамене или помириться с другом, думаю, любой родитель будет только рад. И родителям нечего волноваться – никто не будет осуждать их методы воспитания, им просто помогут найти общий язык с собственным ребенком. И хочу напомнить – звонок не просто бесплатный, но еще и анонимный. Вы можете представиться вымышленным именем, и психолог будет знать только, мужчина вы или женщина. У нас нет определителя номера, никто не узнает о вашем звонке и никакие службы к вам не придут. Сами подумайте – миллионы россиян уже позвонили по этому номеру и ничего страшного с ними не случилось. Я думаю, что всем, у кого есть сомнения, можно провести эксперимент и позвонить вместе с ребенком – пусть психолог поговорит с каждым из вас и поможет разрешить ваш конфликт, поможет вам стать ближе друг к другу.

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