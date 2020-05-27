Новый способ мошенничества с детскими пособиями появился в России

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27 мая 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: канал "360"

pixabay.com, дети

В Челябинской области неплательщики алиментов стали заниматься оформлением на себя пособий в 10 тысяч рублей, которые предназначены родителям детей от трех до шестнадцати лет.

Региональный детский обмудсмен Евгения Майорова сообщила уже о семи таких случаев. Например, разведенная женщина, мама двоих детей рассказала о том, что выплату оформил ее бывший муж, от которого никакой помощи нет. Сам же мужчина объяснил, что забрал деньги, так как периодически берет к себе детей.

Как объяснила обмудсмен, это юридическая коллизия, так как по закону право на выплату имеет родитель, который указан в свидетельстве о рождении ребенка. Получается, что родители, давно не принимающие никакого участия в воспитании детей, забирают все положенные средства. Майорова добавила, что деньги должен получать тот, кто кормит детей каждый день, на чьем содержании они находятся.