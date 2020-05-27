Экспресс-тесты на ковид прибыли в Челябинск

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27 мая 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Так выглядят китайские экспресс-тесты на ковид. Фото пресс-службы РМК

В Челябинск прибыла новая партия гуманитарной помощи, которую на свои средства приобрели генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Остро востребованные экспресс-тесты на определение антител коронавирусной инфекции сегодня, 27 мая, привезли на «Областной аптечный склад». Вместе с ними на Южный Урал РМК дополнительно привезла тысячу защитных костюмов для медиков.

Экспресс-тесты в качестве гуманитарной помощи закупили в Китае. Они аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США. Тесты помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных.

Ранее на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для челябинских и свердловских больниц. Всего по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 миллиона долларов. Средства на них также выделили Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. Вторая партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Их поровну разделят между Челябинском и Екатеринбургом.