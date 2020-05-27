По факту пропажи 3-летней девочки на даче под Псковом возбуждено уголовное дело об убийстве

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27 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

По факту пропажи трехлетней девочки на даче в Псковской области возбуждено уголовное дело по статье убийство. Варя Попова пропала без вести вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества Кебь в Псковском районе Псковской области.

О пропаже девочки в полицию заявили ее родители. Ребенка несколько суток ищут сотрудники полиции, Росгвардии, ФСИН, солдаты, спасатели МЧС, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, неравнодушные жители области.

Территорию в районе дачи прочесывают кинологами с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров.

Следственными органами СКР по Псковской области возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают все возможные версии инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.