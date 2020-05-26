В Псковской области продолжают искать пропавшую на даче девочку

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26 мая 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Варя П, фото с сайта отряда «Лиза Алерт»

Пропавшая в Псковской области трёхлетняя девочка до сих пор не найдена, ребёнка продолжают искать волонтёры, спасатели, полиция. Приехали даже воспитатели детсада, в который ходила Варя Попова.

Садово-дачный домик семьи находится около реки. Отец научил Варю кидать камушки в речку. Собаки шли по следу и остановились у реки.

Поиском малышки занимаются водолазы из группы «Добротворецъ». Они прошарили дно реки в районе нескольких километров.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что на поиск нужны надувные моторные лодки от 10 л. с. вместительностью от четырёх человек и спасательные жилеты. Если есть возможность их предоставить, просят обратиться на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52.

Говорят, малышку видела соседка по даче. Спросила у Вари, где родители, но не остановила ребенка.

Девочка пропала 23 мая около 21 часа.