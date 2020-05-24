Пропавшую на даче под Псковом трехлетнюю девочку ищут полиция, следователи, волонтеры

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24 мая 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУ Псковской области СКР

Фото с места происшествия, vk.com

Следователи, полиция, спасатели, волонтеры вторые сутки ищут трехлетнюю девочку, пропавшую в субботу, 23 мая, вечером в районе садового товарищества Кебь под Псковом. Пропала Варя Попова.

Сообщение о безвестном исчезновении 3-летней Поповой Варвары Константиновны поступило в правоохранительные органы 23 мая. По факту исчезновения маленькой девочки следственными органами СКР по Псковской области было оперативно организована доследственная проверка. На место происшествия глава управления генерал-майор юстиции Крупеня Петр Николаевич.

На момент исчезновения Варя Попова была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

В настоящее время следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательтного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения ребенка.

Лиц, располагающих сведениями, позволяющими помочь установлению местонахождения девочки, просят позвонить на дежурный телефон управления 8(911)360-10-92.

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