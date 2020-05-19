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В Кировской области пропавшего малыша нашли живым волонтеры и кинологи с собаками

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lizaalert_kirov

В Кировской области пропавшего малыша нашли живым волонтеры и кинологи с собаками
лес, фото: pexels.com

В Кировской области нашли живым пропавшего вечером 17 мая малыша - четырехлетнего жителя деревни Якино Лебяжского района. Мальчика искали почти двое суток полиция, кинологи с собаками,  спасатели, беспилотная авиация МЧС,  добровольцы.

Его обнаружили волонтеры из организации «Лиза Алерт».  Подробностей происшествия нашедшие малыша добровольцы пока не раскрыли. 

"Лоскутов Матвей найден! Жив! Все благодаря совместным усилиям кинологического расчёта МВД и отряда #ЛизаАлерт", - говорится в сообщении объединения в соцсети.

Известно, что о пропаже малыша его родители заявили в полицию только на следующий день. Пропавший мальчик провёл один в лесу почти двое суток.

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