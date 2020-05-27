Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года

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27 мая 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

скорая помощь, Alexander Rekun/Global Look Press

Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека (Роспотребнадзор) утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусной инфекции до 2021 года.

Правила, о которых идет речь, устанавливают требования к проведению профилактических, а также санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В данном документе указаны порядок и особенности диагностики в лабораторных условиях, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного заражения пациентов и сотрудников, дезинфекции вещей и помещений, изоляции людей с подозрением на коронавирус нового типа, а также "гигиенического воспитания" населения России.

Кроме того, в правилах содержится предложение о направлении на двухнедельный карантин людей, которые приезжают из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.