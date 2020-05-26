Препарат для профилактики осложнений коронавируса зарегистрирован в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 мая 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © roszdravnadzor.ru

Российский препарат для профилактики цитокинового шторма - одного из самых тяжелых осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрирован в Российской Федерации.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале. Цитокиновый шторм - это реакция иммунной системы, которая вызывает разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм.

Мурашко не стал говорить название противовирусного препарата, сказал только, что на этой неделе завершается его исследование.

Врач рассказал, какие серьезные последствия могут ждать переболевшего коронавирусом.