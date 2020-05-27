Приехавшая на отдых в Новороссийск жительница Иркутска попала в обсерватор

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru

Новороссийск. Фото: Pixabay

Жительницу Иркутска, приехавшую в Новороссийск, принудительно поместили в обсерватор на две недели. Такое решение вынес суд.

26-летняя сибирячка решила отдохнуть на юге страны вопреки существующим ограничениям. Прибыв поездом на станцию Новороссийск, девушка не смогла предоставить исчерпывающих сведений о том, что она или другие лица смогут обеспечить ее самоизоляцию на территории города-героя.

В связи с этим главным санитарным врачом по городу Новороссийску было вынесено постановление об изоляции путешественницы в условиях обсерватора. Однако выполнить эти требования в добровольном порядке женщина категорически отказалась.

Надзорному органу пришлось обратиться в суд и теперь туристка проведет в обсерваторе 14 дней под строгим медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи сибирячка предъявила поддельный документ, чтобы не попасть на карантин.