Почти 400 тысяч заявок москвичей выполнили социальные помощники за два месяца

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27 мая 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Магазин, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Социальные помощники выполнили почти 400 тысяч заявок москвичей за два месяца. Соответствующая информация содержится в сообщении, появившемся сегодня на официальном сайте мэра российской столицы.

В материале приводятся слова заместителя градоначальника Анастасии Раковой, которая отметила, что власти Москвы, вводя в связи с распространением коронавируса ограничение на передвижение пенсионеров, не могли не предложить помощь людям. По поручению мэра Сергея Собянина, был создан уникальный сервис обслуживания на дому горожан, находящихся в режиме самоизоляции.

Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. Как рассказала Ракова, за время самоизоляции жители не только столицы, но и других регионов обратились в колл-центр более одного миллиона раз. Соцпомощники выполнили почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг.

В процитированной публикации отмечается, что чаще всего горожане обращались с просьбой приобрести и доставить лекарственные препараты (39%) и продукты питания (27%), а также привезти дрова и уголь на дачные участки (6%). Запросы на доставку товаров первой необходимости составляют 3% от всех обращений.

Свыше тысячи раз соцпомощникам приходилось покупать и доставлять корма для домашних животных. Также помощники выгуливают питомцев горожан, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее на текущей неделе мэр Сергей Собянин сообщил о возвращении к работе более 90% предприятий Москвы.