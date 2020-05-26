Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

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26 мая 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бизнес Москвы обеспечил город всем необходимым во время пандемии коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня отмечается День российского предпринимательства. Конечно, большинству предпринимателей сейчас не до праздников, но, несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу. Тысячи предпринимателей проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым для жизни в условиях пандемии», - написал мэр.

По его словам, в кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Без перебоев работают продуктовые магазины и такси. Тысячи повседневных услуг - от чистки одежды до обучающих курсов - москвичи могут получить с помощью курьеров или онлайн.

Собянин добавил, что большинство предпринимателей ведут себя ответственно и стараются по максимуму сохранить трудовые коллективы. Многие продолжили реализацию инвестиционных проектов развития.

Сергей Собянин отметил, что в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% приостановивших деятельность предприятий Москвы.

«Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса хорошие перспективы. Это - не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы», - написал Сергей Собянин.

Он добавил, что когда настанет время, так же быстро и энергично возобновят работу торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.

Столичный градоначальник напомнил, что в помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

«Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек», - написал он.

Как сообщил Сергей Собянин, по результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей.

«В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу», - написал Сергей Собянин..

«Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 г. до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года», - добавил мэр.