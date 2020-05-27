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Кузнецова призвала кабмин произвести выплаты детям от 16 до 18 лет

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кузнецова призвала кабмин произвести выплаты детям от 16 до 18 лет
pexels.com

Анна Кузнецова, детский омбудсмен, уверена, что выплаты от государства в 10 тысяч рублей должны получить семьи на детей в возрасте 16-17 лет. С запросами по поводу выплат на 16 и 17-летних подростков к ней обратились россияне.

По словам Кузнецовой, в правительство уже направлено такое предложение.

Ранее объявлены денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что целесообразно распространить выплату на детей 16 и 17 лет. По ее словам, большинство подростков в этом возрасте находятся на попечении родителей.

Заявления на выплаты по 10 тысяч на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже принимают. Выплаты будут произведены с 1 июня до 1 октября на каждого ребенка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 мая подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми. 

ИЧ

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