Мишустин распорядился о выделении средств на выплаты семьям с детьми

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23 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Распоряжение правительства

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 22 мая подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Председатель правительства распорядился выделить 24949334 тыс. рублей на осуществление ежемесячной выплаты в размере пять тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории России, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 гг. Соответственно, на детей до трех лет положено выплатить по пять тысяч.

197209800 тыс. рублей выделяется на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории России, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).

Указ о дополнительных выплатах на детей ранее подписал Владимир Путин.

В Крыму сообщили, что власти региона установят выплаты для семей с детьми в возрасте от 16 до 18 лет.