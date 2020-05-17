В Крыму пообещали выплатить деньги на детей старше 16 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

17 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

В Крыму сообщили, что власти региона установят выплаты для семей с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Отмечается, что размер единоразовой помощи на одного ребенка составит 10 тысяч рублей.

При этом Аксенов подчеркнул, что возможность получения средств не будет зависеть от того, где учится ребенок – в школе, вузе или в среднепрофессиональном образовательном учреждении.

«Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди», - сказал глава региона.