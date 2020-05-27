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Девочку, пропавшую в Екатеринбурге, нашел в центре города неравнодушный человек

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Е1.ru

Девочку, пропавшую в Екатеринбурге, нашел в центре города неравнодушный человек
pexels.com

В Екатеринбурге девочку, пропавшую 26 мая, заметил в центре города возле «Дома кино» неравнодушный человек. Случайный прохожий узнал объявленную в розыск 12-летнюю школьницу, которую искали полиция, спасатели, добровольцы.

Мужчина не прошел мимо ребенка, а остановил девочку и вызвал полицию. На место происшествия уже приехали родители школьницы. В полиции им предстоит объяснение.

Мама школьницы объяснила, почему ребенок ушел из дома без предупреждения. По версии женщины, дочери, вероятно, надоели какие-то правила, требования, надоело заниматься делами, поэтому она решила уехать из дома.  По словам жительницы столицы Урала, девочка переночевала в садах, расположенных на Пермском тракте. Школьница собиралась вернуться домой, но только через несколько дней, летом.

ИЧ

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