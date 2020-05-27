В Екатеринбурге пропала двенадцатилетняя девочка

В Екатеринбурге утром в минувший вторник, 26 мая, пропала двенадцатилетняя девочка. В пресс-группе городского УМВД сегодня сообщили, что полиция города уже начала поиски исчезнувшей школьницы.
Накануне девочка отпросилась покататься на роликах с подругой. Мать ей разрешила и в свою очередь ушла по делам. Когда женщина вернулась домой около 12.00 по местному времени, стало известно, что дочь еще не вернулась, а ролики она не брала. Гражданка начала звонить дочери на мобильный телефон, однако тот оказался отключен.
Подчеркивается, что семья пропавшей школьницы является полной и благополучной. До этого девочка никогда не уходила из дома надолго.
Сотрудники МВД сейчас обходят улицы Кировского района, где проживает подросток, осматривают подъезды домов, изучают записи с камер видеонаблюдения.