В Сочи скончался первый пациент с COVID-19

Сегодня тало известно, что в Сочи скончался первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию в среду, 27 мая, предоставили в оперативном штабе Краснодарского края.
Речь идет о 74-летнем мужчине, который больше месяца находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи выявили у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность.
Впоследствии у пожилого мужчины развилась полиорганная недостаточность. Он скончался, несмотря на усилия врачей. Известно, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.