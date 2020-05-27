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В Сочи скончался первый пациент с COVID-19

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

В Сочи скончался первый пациент с COVID-19
пробирки, pixabay.com

Сегодня тало известно, что в Сочи скончался первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию в среду, 27 мая, предоставили в оперативном штабе Краснодарского края.

Речь идет о 74-летнем мужчине, который больше месяца находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи выявили у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность. 

Впоследствии у пожилого мужчины развилась полиорганная недостаточность. Он скончался, несмотря на усилия врачей. Известно, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

ЕТ

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