В России за сутки скончался 161 пациент с коронавирусом

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27 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России скончался 161 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в среду, 27 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В оперштабе уточнили, что, в частности, 73 человека за минувшие 24 часа скончались в Москве, 12 – в Дагестане, 10 – в Московской области, восемь – в Санкт-Петербурге, шестеро – в Нижегородской области.

С начала пандемии в РФ жертвами коронавирусной инфекции стали 3 968 пациентов.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории Российской Федерации количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 8 338.