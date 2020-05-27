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В России за сутки скончался 161 пациент с коронавирусом

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки скончался 161 пациент с коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России скончался 161 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в среду, 27 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В оперштабе уточнили, что, в частности, 73 человека за минувшие 24 часа скончались в Москве, 12 – в Дагестане, 10 – в Московской области, восемь – в Санкт-Петербурге, шестеро – в Нижегородской области.

С начала пандемии в РФ жертвами коронавирусной инфекции стали 3 968 пациентов. 

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории Российской Федерации количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 8 338. 

ЕТ

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