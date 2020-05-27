Попова считает, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений по COVID-19

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27 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова считает, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введенных в столице в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки, по данным на утро среды, 27 мая, в Москве в два раза больше выздоровевших людей, чем заражённых, - сообщает kp.ru. По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявлено 2 140 новых человека, зараженных коронавирусом. А 5 839 человек выздоровели.

За минувшие сутки на территории России количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 8 338. Суточный прирост снизился. Скончался в стране 161 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Всего в России за период COVID-19 выявлено 370680 зараженных, 142208 человек выздоровели. 3968 человек скончались.