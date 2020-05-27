Пляжи и набережные открывают во Владивостоке

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27 мая 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Приморский край, pixabay.com

Утром в среду, 27 мая, стало известно, что власти Владивостока начали открывать проезд к городским пляжам и набережной. Ранее этот путь был закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале апреля из-за пандемии COVID-19 власти Владивостока начали закрывать проезд к местам отдыха на море. Сегодня от бетонных блоков освободили пути к маяку "Токаревская кошка", набережной Спортивной гавани, территории озера Юность.

Мэр города Олег Гуменюк уточнил, что люди очень ждали даже минимальных послаблений режима ограничений, поэтому власти намерены осторожно и постепенно снимать запреты. Он, однако, призвал граждан соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки.