В Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции

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27 мая 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Скорая помощь. Фото: сайт Минздрав РА

По состоянию на утро 27 мая на территории Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.

В числе заболевших 4 детей до 14 лет, трое граждан старше 60 лет и одна беременная женщина. Больше всего заболевших в Ижевске – 8 человек.

По словам главы республики Александра Бречалова, в девяти вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 60 430 исследований.

Общее число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось до 347 человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор.