В Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 27 мая на территории Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.
В числе заболевших 4 детей до 14 лет, трое граждан старше 60 лет и одна беременная женщина. Больше всего заболевших в Ижевске – 8 человек.
По словам главы республики Александра Бречалова, в девяти вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 60 430 исследований.
Общее число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось до 347 человек.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор.