На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 41

В Ставропольском крае скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Инстаграм.
Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции в крае превысило 40 человек. Кроме этого, за последние сутки положительный результат на коронавирус оказался у 75 человек, всего на Ставрополье зарегистрировано 2086 случаев заболевания.
«Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, выполнения требований социального дистанцирования», – обратился к жителям Ставрополья губернатор.
Ранее сообщалось, что в семи районах Ставропольского края ограничили въезд и выезд.