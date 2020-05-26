На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 41

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26 мая 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Палата в ставропольской больнице. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края.

В Ставропольском крае скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Инстаграм.

Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции в крае превысило 40 человек. Кроме этого, за последние сутки положительный результат на коронавирус оказался у 75 человек, всего на Ставрополье зарегистрировано 2086 случаев заболевания.

«Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, выполнения требований социального дистанцирования», – обратился к жителям Ставрополья губернатор.

Ранее сообщалось, что в семи районах Ставропольского края ограничили въезд и выезд.