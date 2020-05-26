Названы нарушения ПДД, которые повлияют на стоимость ОСАГО

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26 мая 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov/Russian Look, авария

Российский союз автостраховщиков напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении стоимости ОСАГО. Президент России сегодня подписал закон об индивидуализации ОСАГО.

Согласно нововведению, страховщики смогут учитывать несколько видов нарушений ПДД.

Три вида проступков скажутся на стоимости полиса даже через год после того, как закончится срок наказания: вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП.

Кроме того, в течение года до заключения договора могут учитываться следующие нарушения ПДД: проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле.