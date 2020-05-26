Архангельская область и НАО не будут торопиться с объединением

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26 мая 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Архангельск, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Главы Архангельской области и НАО заявили, что не будут торопиться с референдумом об объединении.

Это связано с тем, что процесс слияния они связан с претензиями на участие в федеральных программах развития. Об этом стало известно после совещания у вице-премьера Юрия Трутнева.

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом состоит в развитии двух регионов, а их слияние – не самоцель.

По словам Цыбульского, нет задачи провести референдум об объединении с НАО непременно в единый день голосования, тем более что решение о том, состоится ли само объединение, будут принимать сами жители.

Он отметил, что сейчас важнее запустить социально-экономическую программу развития регионов и претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты.

Ранее сообщалось, что власти Коми не планируют присоединяться к Архангельской области и НАО.