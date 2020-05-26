В Крыму прокуратура опровергла бодрый рапорт министрам о выплатах врачам

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26 мая 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Игорь ЧЕМОДАНОВ сегодня рассказал, что все выплаты медицинским работникам произведены в полной мере.

С недавних пор позиции министерства здравоохранения и крымской прокуратуры напоминают противостояние – чиновники рапортуют о полном финансовом удовлетворении медицинского персонала за работу с ковидбольными, а правоохранители уже который раз выявляют нарушения при начислениях и недоплаты.

На прошлой неделе было заявлено о 27 случаях нарушений, по которым министр здравоохранения Крыма Игорь ЧЕМОДАНОВ честно признался, что не понимает, о ком идет речь.

Сегодня, 26 мая, через час после доклада министра о полностью произведенных медикам выплатах, прокуратура опубликовала данные, что «При проведении проверки установлено, что в нарушение требований законодательства 9 работникам ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» не выплачены надбавки стимулирующего характера на общую сумму 226 тыс. руб.; 55 медицинским работникам ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета.

Также установлен факт невыплаты стимулирующих надбавок в размере 707 тыс. руб. 45 работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, имевшим контакт с больными COVID-19 до 21 марта 2020 года».

Отдельно прокуратура сообщает, что в обсерваторах Крыма сотрудники работают, рискую подхватить covid-19, однако «Проведенной прокуратурой республики проверкой установлено, что вопрос о предоставлении указанной категории работников мер социальной поддержки в виде выплат стимулирующего характера не решен, чем нарушаются их трудовые права».

Министр, скорее всего, даст свои пояснения по ситуации завтра, в ходе ежедневного утреннего брифинга по ситуации с ковидом в регионе.