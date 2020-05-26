В России из-за природных пожаров с начала года сгорело более 250 домов

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26 мая 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Природный пожар. Фото: сайт МЧС

251 дом уничтожен природными пожарами с начала 2020 года. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом Владимиром Путиным.

По словам Зиничева, с начала года на территории РФ зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров – это на треть меньше, чем в прошлом году.

«Режим «ЧС в лесах» введен в четырех субъектах РФ - на всей территории Забайкальского края, одном районе Тывы, одном районе Хакасии и одном районе Иркутской области», – сообщил Зиничев.

Ранее сообщалось, что новый начальник главка МЧС Курганской области выходит на работу после карантина.