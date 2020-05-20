Новый начальник главка МЧС Курганской области выходит на работу после карантина

Руководитель МЧС России по Курганской области Юрий Землянский планирует выйти на работу после карантина.
В ведомстве сообщают, что точная дата его выхода пока неизвестна, Землянского из-за подозрения на коронавирус даже не успели представить коллективу. Вероятнее всего, это произойдет в понедельник.
Также сообщается, что новый главный спасатель области успел встретиться с главным федеральным инспектором по региону Артемом Пушкиным.
Землянского назначили в Курган на смену Олегу Рожкову, который в начале года покинул должность, а в марте был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Новый начальник ГУ МЧС по Курганской области ранее занимал должность первый замначальника ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.
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