Новый начальник главка МЧС Курганской области выходит на работу после карантина

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20 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Юрий Землянский. Фото: сайт ГУ МЧС по РСО-Алания

Руководитель МЧС России по Курганской области Юрий Землянский планирует выйти на работу после карантина.

В ведомстве сообщают, что точная дата его выхода пока неизвестна, Землянского из-за подозрения на коронавирус даже не успели представить коллективу. Вероятнее всего, это произойдет в понедельник.

Также сообщается, что новый главный спасатель области успел встретиться с главным федеральным инспектором по региону Артемом Пушкиным.

Землянского назначили в Курган на смену Олегу Рожкову, который в начале года покинул должность, а в марте был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Новый начальник ГУ МЧС по Курганской области ранее занимал должность первый замначальника ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

Ранее в МЧС перечислили, что нужно взять с собой в больницу.