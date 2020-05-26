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Кошку, у которой нашли коронавирус, поместили на карантин в России

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Кошку, у которой нашли коронавирус, поместили на карантин в России
pixabay.com, кошка

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

У животного брали мазки из горла и носа. Само исследование проходило по технологии ПЦР, так же, как и у людей. О каких-либо симптомах заболевания, а также о болезни хозяев кошки, не сообщается. Кошка помещена на карантин "по месту нахождения".

Домашние кошки запросто заражаются коронавирусом. После этого они могут стать распространителями COVID-19. К такому выводу пришли медики. 

НС

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