Кошки могут распространять коронавирус

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14 мая 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: nejm.org

фото: pixabay.com

Домашние кошки запросто заражаются коронавирусом. После этого они могут стать распространителями COVID-19. К такому выводу пришли медики. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Опыты над кошками провели американские и японские ученные. Они заразили кошек в лабораторных условиях.

К носителям инфекции были подселены здоровые животные. Спустя некоторое время у них тоже был диагностирован COVID-19.

Пока нет доказательств, что животные приняли участие в распространении вируса. Ученые просто не исключают возможность передачи вируса через животных. Опыты над передачей коронавируса от кошек человеку не проводились.

Тем временем пандемия набирает обороты. Количество заразившихся COVID-19 уже приблизилось к 4,5 миллионам.