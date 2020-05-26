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В Тамбовской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

В Тамбовской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией
Больничная палата. Фото: Pixabay

В Тамбовской области умер мужчина 58 лет. Он страдал гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца.

На пятый день после появления симптомов ОРВИ с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии его госпитализировали в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб, там мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на 12-й день с момента госпитализации.

«По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, которая развилась на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России вылечилась треть всех заразившихся коронавирусом.

ДВа

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