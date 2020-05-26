В России вылечилась треть всех заразившихся

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26 мая 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Из всех заразившихся коронавирусом в России болеют лишь две третьи. Остальные вылечились. Таковы данные ресурса Worldometers.

Согласно последним данным, в России насчитывается 362 342 заразившихся короанвирусом. При этом болеют 227 406 человек. Вылечились — 131 129, а умерли — 3807 человек.

Сейчас в мире насчитывается больше 5,6 миллионов заразившихся COVID—19. Россия находится на третьем месте. Нашу страну опережают Бразилия и США.

Судя по статистике Россия потихоньку справляется с коронавирусом. Количество новых диагнозов снизилось в среднем до 8 тысяч. Раньше этот показатель был на 2 тысячи больше.