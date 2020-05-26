«Жириновский» вышел из дома

У лидера ЛДПР переименовали телеграм-канал. Теперь он вещает не «из дома».
Телеграм-канал лидера ЛДПР теперь называется «Жириновский». На время коронавируса он был переименован в «Жириновский из дома».
Судя по всему, Владимир Вольфович таким образом принял участие в карантинном флеш-мобе «Сидите дома». Таким образом россияне могли прниять участие в профилактике коронавируса.
Сейчас в нашей стране ситуация немного стабилизировалась. Количество новых заражений снизилось в среднем на 2 тысячи. Сейчас в России вылечилась примерно треть всех заболевших.