«Жириновский» вышел из дома

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26 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Телеграм-канала "Жириновский"

Владимир Жириновский на фото пресс-службы ЛДПР

У лидера ЛДПР переименовали телеграм-канал. Теперь он вещает не «из дома».

Телеграм-канал лидера ЛДПР теперь называется «Жириновский». На время коронавируса он был переименован в «Жириновский из дома».

Судя по всему, Владимир Вольфович таким образом принял участие в карантинном флеш-мобе «Сидите дома». Таким образом россияне могли прниять участие в профилактике коронавируса.

Сейчас в нашей стране ситуация немного стабилизировалась. Количество новых заражений снизилось в среднем на 2 тысячи. Сейчас в России вылечилась примерно треть всех заболевших.