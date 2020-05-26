В Новгородской области заболеваемость коронавирусом выросла в 2,4 раза

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26 мая 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kolmovo.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

В мае заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новгородской области выросла в 2,4 раза по сравнению с апрелем.

Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова на заседании оперативного штаба.

По словам главного санитарного врача региона, рост новых случаев коронавирусной инфекции объясняется несколькими обстоятельствами. Это, в первую очередь, возвращение на майские праздники новгородцев, работающих в других регионах, во-вторых, пренебрежение режимом самоизоляции.

Кроме этого, на статистике заболеваемости сказалось и наращивание объемов тестирования. В частности, некоторые городские предприятия стали проводить платные тесты для своих сотрудников.

Ранее в Минздраве Омской области заявили, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом.