В Новгородской области заболеваемость коронавирусом выросла в 2,4 раза

В мае заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новгородской области выросла в 2,4 раза по сравнению с апрелем.
Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова на заседании оперативного штаба.
По словам главного санитарного врача региона, рост новых случаев коронавирусной инфекции объясняется несколькими обстоятельствами. Это, в первую очередь, возвращение на майские праздники новгородцев, работающих в других регионах, во-вторых, пренебрежение режимом самоизоляции.
Кроме этого, на статистике заболеваемости сказалось и наращивание объемов тестирования. В частности, некоторые городские предприятия стали проводить платные тесты для своих сотрудников.
Ранее в Минздраве Омской области заявили, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом.