В Татарстане зафиксированы самые высокие и самые низкие расценки в сфере высшего образования

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26 мая 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ug.ru

Студентки. Фото: сайт Минобрнауки РФ.

Проект «Социальный навигатор» в десятый раз представил ежегодный ресурс , в который вошли 498 государственных и 158 негосударственных высших учебных заведений. В нем представлены вузы, ведущие прием как на бюджетную, так и на платную формы обучения.

Как выяснилось, дороже всего из представленных вузов обучение обойдется в Университете Иннополис в Татарстан – 1,2 млн рублей в год. Самая низкая стоимость обучения отмечена в том же регионе – в Российском исламском институте, где она составила 20 тысяч рублей в год.

На втором месте по стоимости обучения выступает НИУ ВШЭ – 660 тысяч рублей в год на направлениях подготовки «Публичная политика и социальные науки», на третьем месте оказался МГИМО с разбросом цен по специальностям от 574 тысяч до 648 тысяч рублей в год. Одним из самых дорогих по стоимости обучения вузов стала Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, за год обучения в которой придется заплатить 574 тысячи рублей.

Согласно рейтингу, регионами с самой низкой средней стоимостью обучения оказались Дагестан, где в среднем год учебы в вузе обойдется почти 92 тысячи рублей в год, Чечня – 94,3 тысячи рублей и Магаданская область – около 96 тысяч рублей ежегодно.

Ранее в Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы в этом году.