Губернатор Югры поручила внести предложения по продлению ограничительных режимов в регионе

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26 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru

Глава ХМАО Наталья Комарова. Фото: сайт правительства ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила правительству региона внести предложения по продлению ограничительных режимов.

На заседании регионального штаба Комарова поручила до 28 мая внести предложения по противокоронавирусным режимам и мерам на период после 31 мая.

В настоящее время в Югре действуют режим обязательной самоизоляции и обязательный масочный режим. При разработке предложений, отметила глава округа, необходимо опираться на конкретные показатели в отдельных муниципалитетах. Коэффициент распространения инфекции в регионе равняется 1,3 при необходимых 0,8 и ниже.

Комарова отметила, что единственный показатель, который сейчас в округе в «зеленой» зоне – это охват населения тестированием: при нужных 70 баллах он равняется 209,2.

Также сообщается, что в Югре за сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 94 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1849 заболевших.

Ранее Владимир Путин заявил о пройденном пике пандемии коронавируса в России.