Владимир Путин заявил о пройденном пике пандемии коронавируса в России

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26 мая 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу, что пик распространения коронавируса в РФ, по мнению специалистов, считается пройденным.

Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Министерства обороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Всё, что было сделано, "идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - отметил Владимир Путин.