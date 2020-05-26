Владимир Путин заявил о пройденном пике пандемии коронавируса в России

Глава российского государства Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу, что пик распространения коронавируса в РФ, по мнению специалистов, считается пройденным.
Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Министерства обороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Всё, что было сделано, "идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - отметил Владимир Путин.